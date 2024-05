Rivoluzione in Rai, Paola Perego verso la conduzione in solitaria: fuori dai giochi la sua amata collega

Paola Perego è da anni una delle conduttrici di punta e più apprezzate della Rai. E ora per lei si presenta una nuova grande occasione

Una figura di grande rilievo nel mondo dello spettacolo e in particolare del piccolo schermo. Paola Perego è da anni sulla breccia ed è riuscita a tornare protagonista dopo aver attraversato un periodo buio della sua vita.

Al centro di vicende legate al gossip soprattutto in passato, negli anni in cui era legata all’ex attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, Andrea Carnevale, la conduttrice ed ex modella brianzola ha sempre avuto la capacità di rimanere sotto le luci dei riflettori.

La Perego ha acquisito negli anni una vasta esperienza come conduttrice televisiva, un’esperienza che le ha consentito di crescere e di guadagnare stima e considerazione da parte dei vertici della TV di Stato.

E non è un caso se negli ultimi anni abbia riscosso un grande successo conducendo in coppia con un’altra big della tv, Simona Ventura, il programma Citofonare Rai2. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un contenitore di intrattenimento che ha fatto registrare ascolti più che lusinghieri.

Paola Perego, un’altra chance professionale per lei: di cosa si tratta

A metà maggio si è conclusa la terza stagione con un altro successo significativo, tanto che la direzione della Rai avrebbe in animo di assegnare a Paola Perego la conduzione di un altro programma televisivo già presente nei palinsesti dell’emittente pubblica.

Di ufficiale non c’è ancora niente e bisognerà attendere le prossime settimane per avere qualche indizio più concreto in tal senso, ma stando a quanto pubblicato dal sito Dagospia, in genere ben informato, la Perego è destinata a trasferirsi su Rai Tre.

Paola Perego al posto di Emma D’Aquino ad “Amore criminale”? Gli indizi ci sono tutti

In realtà la showgirl brianzola dovrebbe essere riconfermata al timone della prossima edizione di Citofonare Rai 2 ed allo stesso tempo condurre la prossima edizione del format Amore criminale. Il programma in questione va in onda da ormai diciassette anni e tratta di fatti di cronaca legati ad un tema importante ossia quello del femminicidio.

La Perego dovrebbe così prendere il posto della giornalista del TG1 Emma D’Aquino, che non sembra aver convinto i vertici di Viale Mazzini. Si attende solo la conferma di un cambio della guardia che secondo il noto portale di gossip molti danno già per scontato.