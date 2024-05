Le condizioni di Kate non lo permettono: una scelta di Re Carlo genera il caos | I sudditi adesso temono il peggio

Un’altra bufera si abbatte sulla famiglia reale inglese. La decisione di re Carlo conferma il periodo poco felice della monarchia inglese

Non è certamente un periodo molto fortunato per la famiglia reale inglese. Chi dice che con il denaro e il potere la felicità sia garantita al cento per cento sbaglia di grosso. Almeno per ciò che riguarda la monarchia del Regno Unito questo assioma è del tutto sbagliato.

Negli ultimi mesi due eventi drammatici si sono abbattuti come una mannaia dalle parti di Buckingham Palace: il cancro diagnosticato a Re Carlo e il triste annuncio di Kate Middleton che ha dichiarato di aver subito un delicato intervento chirurgico a causa di un tumore.

Una doppia batosta che ha creato un clima plumbeo intorno alla corona inglese. Resta poi sullo sfondo la vicenda ormai di dominio pubblico del principe Harry, la cui rottura con il resto della famiglia appare definitiva e non più ricomponibile.

A destare ulteriore allarme tra i sudditi è una decisione presa da Re Carlo nelle ultime ore. Si tratta di una scelta che non fa che accrescere il timore per le condizioni di salute della Principessa del Galles. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Re Carlo, la decisione spaventa tutti: è allarme per la salute di Kate

In questi ultimi giorni mentre Re Carlo è tornato a farsi vedere in pubblico presenziando a qualche evento ufficiale, Kate Middleton non è ancora in grado di presenziare ad appuntamenti istituzionali a fianco del marito, il Principe William.

In assenza di altre notizie ufficiali l’unica certezza è che la Principessa è alle prese con un percorso di cure da affrontare nella residenza di Ammer Hall, nel Norfolk, dove a quanto pare resterà ancora a lungo.

Kate Middleton sta male, Re Carlo la sostituisce: vediamo con chi

Per farsi affiancare negli incontri istituzionali, Re Carlo ha deciso di sostituire la nuora, si spera solo per un breve periodo, con un’altra esponente della famiglia reale. Si tratta della Principessa Beatrice, figlia del fratello del Re, il principe Andrea e di Sarah Ferguson.

Beatrice è dunque la nipote di Carlo d’Inghilterra e dovrebbe prendere il posto di Kate almeno fino alla fine di giugno. Di lei si sa che è convolata a nozze con un imprenditore di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi, dal quale ha avuto una figlia. I sudditi sperano si tratti solo di una sostituzione momentanea ma allo stesso tempo dopo questa mossa temono il peggio.