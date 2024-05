Se rientri in questa categoria puoi metterti fino a 1.200€ in tasca | Un bonus che ti fa diventare davvero ricco

Il governo italiano sta lavorando a una vera e propria rivoluzione fiscale che può far guadagnare una cifra superiore ai mille euro

Il governo Meloni continua a studiare provvedimenti di natura economica che favoriscano in qualche modo i ceti con i livelli di reddito più bassi. Sia che si tratti di bonus ‘una tantum‘ che di modifiche alle politiche fiscali, l’obiettivo è sempre lo stesso: far risparmiare o guadagnare qualcosa a chi ha di meno.

Senza trascurare il fatto che l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia si muove in un contesto internazionale di per sé molto difficile, va sottolineato che quella che potrebbe andare in scena nel 2025 è una vera e propria rivoluzione fiscale.

Una riforma che potenzialmente e in linea puramente teorica potrebbe far intascare a milioni di cittadini italiani una cifra molto vicina ai 1200 euro. Non si tratta, va precisato, della possibile riforma delle pensioni ad oggi molto difficile da realizzare.

Stiamo parlando del cosiddetto bonus Irpef che spetta di diritto a tutti i lavoratori dipendenti che dichiarino un reddito non superiore ai 28mila euro. Il governo Meloni ha modificato in tal senso proprio le aliquote a partire dal 2024. Vediamo quindi nel dettaglio chi ha diritto al bonus e chi invece no.

Bonus Irpef tra modifiche e novità: ecco tutti quelli che ne hanno diritto

Il cosiddetto bonus Irpef è riservato alle seguenti categorie di lavoratori: soci lavoratori di cooperative, lavoratori in cassa integrazione, collaboratori con contratto a progetto, stagisti e tirocinanti, percettori di borsa di studio, lavoratori socialmente utili, sacerdoti.

A questi si aggiungono alcune categorie di disoccupati e le lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio, lavoratori in congedo di paternità. Sono invece esclusi i pensionati, i lavoratori autonomi e tutti coloro che non raggiungono i requisiti minimi di reddito.

Bonus Irpef, come si calcola: tutto dipende dal reddito

C’è subito un chiarimento da fare in merito al metodo con cui calcolare il bonus. Solo infatti chi matura redditi personali fino a 15mila euro ha diritto a percepire dodici mensilità da 100 euro al mese che nel 2024 si riducono a circa 93 euro.

Invece, per i redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro lordi all’anno, il lavoratore percepirà la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda. In sostanza il bonus Irpef si riduce se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda dovuta.