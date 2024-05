Elettrodomestici, se si rompono non devi più buttarli: l’Europa mette a tua disposizione una nuova soluzione

Esistono elettrodomestici che a differenza di altri non si possono riparare. In questo caso però l’Europa corre in nostro aiuto

Fin da quando gli elettrodomestici hanno invaso i mercati di tutta l’Europa occidentale, a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, ci si è posti il problema legato alla necessità di una loro riparazione in caso di un guasto o di mancato funzionamento.

Per molto tempo prodotti come frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e televisore potevano essere riparati grazie all’intervento di un tecnico specializzato. Da qualche anno a questa parte invece questa figura professionale ha perso di utilità.

Tutti gli elettrodomestici succitati nel momento in cui non funzionano più si sostituiscono con altri: una tendenza sempre più diffusa che le imprese produttrici hanno fatto propria, elevandola a sistema. Ora però c’è un’eccezione, come stabilito di recente dal Parlamento europeo.

Una legge approvata dall’organo legislativo dell’Unione Europea stabilisce infatti che i cellulari, fino ad ora considerati non riparabili ma solo sostituibili attraverso l’acquisto di un prodotto nuovo, potrà essere rimesso a nuovo da tecnici specializzati.

Elettrodomestici, d’ora in poi i cellulari si possono riparare: ecco come

L’Europarlamento ha dato il via libera definitivo qualche settimana fa alla norma che garantisce agli utenti il cosiddetto diritto alla riparazione del proprio cellulare. La legge è stata approvata a larghissima maggioranza, ben 584 deputati hanno votato a favore contro i soli 3 contrari.

Queste nuove direttive si pongono come obiettivo prioritario la tutela dei consumatori e dell’ambiente. Riparare il cellulare servirà infatti a ridurre il numero e la quantità dei rifiuti elettronici che pesano come un macigno sulla sostenibilità ambientale.

Cellulari, via alla rivoluzione: arrivano gli incentivi alla riparazione

Andiamo ad analizzare in dettaglio le caratteristiche della nuova legge che si annuncia rivoluzionaria. Da qualche settimana ormai tutte le aziende produttrici di cellulari sono obbligate a rendere accessibile a tutti gli utenti la riparazione dell’apparecchio. Tutte le merci in garanzia possono poi usufruire di un anno in più così da spingere il consumatore a preferire la riparazione del cellulare alla sua sostituzione.

Ma anche nel caso in cui tale garanzia scadrà nel corso del prossimo futuro, i produttori avranno l’obbligo di assicurare la riparazione di alcuni prodotti come elettrodomestici e smartphone. Infine, e non è un dettaglio di poco conto, i pezzi di ricambio devono essere forniti direttamente dalle aziende produttrici.