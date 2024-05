Antonella Fiordelisi svela il suo futuro: “Tra due anni avrò dei figli” | La previsione su chi sarà l’amore della sua vita

È tornata sotto le luci dei riflettori, Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice si è piazzata seconda all’ultima edizione di Pechino Express

La carriera sportiva appartiene ormai al passato. Antonella Fiordelisi, ex grande talento della scherma italiana, ha deciso di seguire un percorso del tutto diverso, tuffandosi una volta per tutte nel mondo dello spettacolo e dello showbiz.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, che le ha garantito grande popolarità, la bella influencer campana ha riscosso un enorme successo prendendo parte a un altro reality molto seguito e apprezzato, Pechino Express.

La Fiordelisi, in coppia con la modella argentina Estefania Bernal, si è piazzata al secondo posto superata solo dalla squadra de I Pasticceri. Intervistata al termine del reality l’ex schermitrice ha espresso comunque grande soddisfazione per l’esperienza vissuta durante il programma.

“Siamo molto contente del percorso che abbiamo fatto. Anche se è mancata la ciliegina sulla torta per completare il tutto è come se avessimo vinto“, le sue entusiastiche dichiarazioni. Se la carriera televisiva procede di bene in meglio, il punto interrogativo riguarda la vita privata.

Antonella Fiordelisi, l’amore ancora non arriva: la previsione spiazza tutti i suoi fan

Poco meno di un anno fa si è conclusa la tanto discussa storia d’amore con l’osservatore del programma Forum, Edoardo Donnamaria: una relazione apassionata iniziata proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia durante il Grande Fratello Vip.

Subito dopo la Fiordelisi ha avuto un breve flirt con il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana, Guglielmo Vicario. In questo momento la bella influencer salernitana è single, una condizione a quanto pare non così sgradevole. Anche perché l’amore arriverà presto.

Antonella Fiordelisi, i dettagli sul suo futuro grande amore: cosa succederà entro due anni

Nel corso di un’intervista rilasciata alla nota rivista Vanity Fair, Antonella Fiordelisi ha rivelato un dettaglio legato alla sua futura vita privata: “Per trovare l’uomo della mia vita dovrò aspettare due anni, secondo quanto mi è stato predetto in base alla lettura delle carte“.

“Pechino Express è arrivato quando mi ero lasciata da poco con il mio ex – ha proseguito -, con il quale non è finita molto bene. Una volta tornata mi sono liberata di quella persona come mi avevano predetto le carte e ora sono pronta a riaprirmi all’amore. Tra due anni mi fidanzerò, mi sposerò e avrò dei figli“. I fan sono già in attesa e sperano presto di sapere chi sarà l’uomo che la renderà finalmente felice.