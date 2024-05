“Per loro non lo farei mai”: l’ammissione di Caterina Balivo spiazza tutti | I figli messi sempre al secondo posto

È un periodo di grandi soddisfazioni professionali per Caterina Balivo. La conduttrice finisce nel mirino dei social per alcune dichiarazioni

Forse neanche lei sperava di riscuotere così tanti consensi e di godere di un tale successo di pubblico. Invece Caterina Balivo ha fatto centro: il suo programma, “La volta buona“, che va in onda su Rai Uno nel pomeriggio, è uno dei più seguiti dell’intero palinsesto della TV di stato.

Si tratta di un talk show di impostazione classica in cui gli ospiti di turno, tutti personaggi del mondo dello spettacolo, si sottopongono al fuoco di fila delle domande della conduttrice partenopea. Il risultato è un programma di intrattenimento che intriga e incuriosisce gli spettatori.

Si tratta di un altro consistente passo in avanti nella carriera della Balivo che a poco più di quarant’anni è ormai diventata una colonna portante dei palinsesti dell’emittente pubblica. “La volta buona” rappresenta per la conduttrice napoletana sia un punto di partenza che un punto di arrivo.

In tutto questo Caterina Balivo ha avuto tempo da dedicare agli affetti e alla vita privata. Dal suo attuale compagno e marito, l’imprenditore e manager Guido Maria Brera, ha avuto due figli: Guido Alberto oggi dodicenne e la secondogenita Cora che tra qualche mese compirà sette anni.

Caterina Balivo scuote i social: le sue parole scatenano una dura polemica

Ed è proprio il rapporto con i suoi due figli ad essere finito sotto le luci dei riflettori. Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Caterina Balivo ha rilasciato una dichiarazione che fin da subito ha innescato un’accesa polemica sui social.

La conduttrice ha rivelato: “I miei figli mi vivono come una donna indipendente e di questo sono molto contenta. La bimba a volte piange perché non la vado a prendere a scuola e io le dico ‘Mamma lavora’. Non ho sensi di colpa e non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo“.

Caterina Balivo, le sue parole fanno infuriare i fan: “Non ama i suoi figli quanto dovrebbe”

Immediati e in gran parte polemici i commenti che si sono succeduti sui social. Una minoranza si è detta favorevole all’idea di una donna che non debba per forza rinunciare alle sue attività professionali per accudire i figli, ma la stragrande maggioranza la pensa diversamente.

“Mettere i figli al secondo posto rispetto al lavoro è segno di cinismo e indifferenza“. “Un comportamento inaccettabile il suo“: questi sono solo due dei messaggi rivolti dal popolo di internet alla conduttrice televisiva. Una polemica senza fine.