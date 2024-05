Katia Ricciarelli, nel suo passato un amore travolgente: “Non solo baci” | Lui è stato un attore amatissimo

La soprano Katia Ricciarelli ha rivelato alcuni retroscena della sua vita privata. Soprattutto un grande amore con un celebre attore

Una vita vissuta ad altissima velocità tra grandi successi professionali, amori sinceri e passioni travolgenti. E anche con un dramma tenuto nascosto per quasi quarant’anni. È tutto questo e anche di più, Katia Ricciarelli, la settantottenne cantante lirica diventata un’icona del mondo dello spettacolo.

In pochi la conoscevano, se non gli addetti ai lavori, quando nel lontano 1986 convolò a nozze con una leggenda del piccolo schermo come Pippo Baudo. Grazie al matrimonio con il celebre presentatore siciliano la soprano rodigina acquisì un’enorme popolarità.

Da allora le sue apparizioni in tv si sono moltiplicate: negli ultimi anni Katia Ricciarelli ha preso parte a uno dei reality più amati dal pubblico, il Grande Fratello Vip, grazie al quale la sua notorietà presso gli spettatori è cresciuta ulteriormente.

Nei giorni scorsi l’ormai ex stella della musica lirica italiana è stata ospite della giornalista Monica Setta all’interno del programma Storie di donne al bivio, in una puntata che andrà in onda su Rai Due il prossimo 21 maggio. E in questo contesto si è lasciata andare ad alcune scottanti rivelazioni.

Katia Ricciarelli, niente più segreti: la confessione scatena il dibattito sui social

Nonostante non sia più giovanissima, la Ricciarelli riscuote vasti consensi anche tra i fan più giovani, in particolare tra gli assidui frequentatori dei social. E proprio le sue rivelazioni nel programma condotto dalla Setta hanno scatenato dibattiti e discussioni.

L’ex soprano ha infatti confessato di aver avuto una relazione avvenuta anni prima del suo incontro con Pippo Baudo con un celeberrimo attore italiano, forse il più amato e popolare di sempre. “Mi ha corteggiato con mazzi di cento rose rosse alla volta“, ha svelato in diretta.

Katia Ricciarelli, ora la love story con Sordi è di dominio pubblico: i dettagli

Il protagonista di questa love story altri non è che il grandissimo Alberto Sordi, lo straordinario interprete di decine di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. “Era un uomo passionale e tra noi non ci furono solo baci, come dissero. Alberto mi presentò alle sorelle, mi portò a casa anche se sapevo che non si sarebbe mai sposato“.

Katia Ricciarelli ha poi smentito uno dei luoghi comuni più frequenti accostati alla figura dell’Alberto nazionale: “Dicono che fosse un tirchio, ma non è affatto vero. Con me è sempre stato molto generoso“. Generoso, dunque, ma scapolo fino alla fine.