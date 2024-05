Arrivano nel cast di Temptation: Filippo Bisciglia ha già conosciuto la prima coppia | Vogliono risolvere così la loro crisi

Sta per arrivare sugli schermi di Mediaset il reality più atteso dagli appassionati: Temptation Island ha in serbo grandi sorprese

Le reti Mediaset si preparano ad accogliere il terzo reality show della stagione, forse il più atteso di tutti. A partire dalla fine di giugno, con ogni probabilità lunedì 24, andrà in onda la prima puntata della dodicesima puntata di Temptation Island.

Dopo aver superato una serie di vicissitudini, il programma fu cancellato quasi due anni fa per poi tornare nei palinsesti del Biscione. Il reality love condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia racconterà le vicende amorose di sei o sette coppie pronte a mettersi in gioco.

A meno di due mesi dall’inizio del programma, che andrà in onda sempre su Canale 5, trapelano le prime indiscrezioni relative alla formazione del cast. Una coppia in particolare sembra già sicura di approdare nel resort “Is Morus Relais” di Santa Margherita di Pula.

A sorpresa si tratta di due personaggi già noti, che sul piccolo schermo hanno acquisito già una discreta popolarità grazie a Uomini e Donne. È infatti durante il celebre dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che i due si sono innamorati.

Temptation Island, il cast è a sorpresa: arrivano due star di Uomini e Donne. I dettagli

Stiamo parlando di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, due dei protagonisti più apprezzati del programma condotto dalla De Filippi. Il loro sembrava essere un amore con la A maiuscola, un rapporto genuino segnato da un’intesa sincera e profonda.

Dopo un lungo periodo, circa sette mesi, in cui tutto è filato per il verso giusto, a quanto pare sembra che qualcosa si sia incrinato nella loro relazione Nelle ultime settimane i loro fan hanno evidenziato una certa distanza tra Lavinia e Alessio, soprattutto sui rispettivi profili social.

Temptation Island, Lavinia e Alessio cercano di risolvere la loro crisi? Gli indizi parlano chiaro

Dopo tanti scatti pubblicati di loro due insieme, la Mauro ha iniziato a postare foto in cui appare da sola senza Alessio al suo fianco. A questo punto è possibile che i due abbiano deciso di prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island per cercare di risolvere eventuali problemi.

Di certo la location e l’atmosfera che si respira all’interno del reality costituiscono un’arma a doppio taglio per i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Infatti, così come può riunire la coppia, così Temptation è in grado di infliggere il colpo di grazia al rapporto.