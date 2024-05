Michelle Hunziker, la loro storica amicizia è giunta al capolinea: è stato uno dei tradimenti peggiori

Una carriera televisiva di grande successo, quella di Michelle Hunziker, che non conosce pause. Qualcosa però ha ferito la showgirl svizzera

Michelle Hunziker divenne popolare all’improvviso quando poco più che maggiorenne divenne la moglie di uno dei gli artisti più amati della musica italiana, Eros Ramazzotti. Le nozze fastose celebrate nel 1998 nel fiabesco scenario del castello Odescalchi di Bracciano finirono sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

Da quel momento, nonostante il matrimonio con Ramazzotti non abbia avuto un lieto fine, la carriera dell’ex modella svizzera è decollata. Nel giro di pochi anni la Hunziker è diventata una delle figure più iconiche della televisione italiana.

L’abbiamo vista condurre una serie di programmi di intrattenimento di successo, su tutti Striscia la Notizia, l’appuntamento quotidiano con il TG satirico di Canale 5 grazie al quale ha ottenuto premi e riconoscimenti.

Brillante, sbarazzina, dotata di uno spiccato senso dell’umorismo, Michelle Hunziker ha conquistato il consenso di un pubblico sempre più vasto. Un successo consolidatosi negli ultimi anni grazie alla conduzione di programmi come Michelle Impossible e Michelle Impossibile and Friends, entrambi in onda su Canale 5.

Michelle Hunziker, la decisione di Mediaset spiazza tutti: cosa è successo

Oltre a condurre e presentare l’ex modella ticinese ha interpretato al meglio anche il ruolo di giudice nel programma Io canto Generation, il talent condotto da Gerry Scotti. Alla luce del successo riportato i vertici del colosso di Cologno Monzese hanno deciso di battere il ferro finché è caldo con Io canto Family.

A sorpresa però Gerry Scotti non è stato confermato alla guida della trasmissione, che è stata affidata proprio a Michelle Hunziker. Una scelta che ha destato non poche perplessità tra il pubblico ma che potrebbe rivelarsi vincente.

Michelle Hunziker, è aria di crisi con Gerry Scotti? Gli indizi parlano chiaro

A quanto pare e come riferisce il noto portale Dagospia, il celebre e popolare presentatore milanese, che nella prima puntata del nuovo format è apparso in studio per un saluto beneaugurante, non avrebbe preso bene la decisione di Mediaset che rischia tra l’altro di incrinare l’amicizia con la stessa Hunziker.

Scotti nel corso degli anni è stato una sorta di tutor discreto e riservato dell’ex modella di Lugano: sarebbe stato lui a promuoverla alla conduzione di alcuni programmi di intrattenimento. Ora però il loro sodalizio è stato messo a dura prova.