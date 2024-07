Elimina le rughe in modo naturale: ora finalmente si può I Segui questo metodo per sbarazzartene in pochi secondi

Con l’invecchiamento graduale della pelle e con l’età che avanza diventa inevitabile il formarsi delle rughe. Esistono però dei rimedi

Contrastare l’insorgere delle rughe diventa uno dei principali obiettivi da perseguire con il passare inesorabile degli anni. Il tempo, si sa, è il nemico principale dell’invecchiamento ed è purtroppo invincibile. Esistono però dei rimedi grazie ai quali si può ottenere un consistente effetto frenante.

In certi casi e con i giusti accorgimenti è possibile addirittura prevenire l’invecchiamento naturale della pelle. Bisogna però ricordarsi di applicare nel modo più corretto possibile dei prodotti specifici, seguendo per filo e per segno determinate procedure.

Il prodotto ‘magico’, grazie al quale le rughe possono segnare il passo per un certo periodo di tempo è il trucco. Ebbene sì, è un make-up semplice e leggero il principale strumento che possiamo opporre all’invecchiamento della pelle.

Procediamo per gradi seguendo la procedura corretta per ottenere il miglior risultato possibile: in primis è di vitale importanza ricorrere a un’accurata pulizia e della pelle del viso. Solo a quel punto è necessario procedere con l’applicazione del correttore in crema ma solo sulle occhiaie e non sulle cosiddette rughe d’espressione.

Rughe, il segreto è il trucco: ecco come usarlo

Per stendere al meglio il correttore in crema è opportuno aiutarsi con un pennellino o una spugna umida. Fatta questa operazione si può passare all’uso del fondotinta. Non si deve fare altro che stenderne appena un velo, se possibile in polvere.

Come alternativa al fondotinta si può utilizzare la crema colorata che renderà uniforme l’incarnato offrendo al tempo stesso un’azione idratante. Ora veniamo al cosiddetto problema numero uno: la parte del volto che più di tutte subisce l’aggressione dei segni del tempo e delle rughe d’espressione sono gli occhi.

Rughe, massima attenzione agli occhi: ecco i prodotti da utilizzare

Per combattere al meglio le rughe che si formano agli occhi si consiglia di usare prodotti in grado di valorizzare la grandezza e il taglio degli occhi stessi. A tal proposito si possono scegliere ombretti e matite dalle sfumature chiare e dai colori pastello che facciano risaltare lo sguardo.

Per quanto riguarda invece le ciglia è sufficiente applicare un mascara volumizzante e incurvante e ridefinire l’arcata sopraccigliare con una matita del colore adatto, donandogli così forma e volume. Così facendo le rughe appariranno molto più tardi del dovuto.