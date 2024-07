Ristorante, mai ordinare questi piatti: non immagini cosa rischi I Il noto chef ha spifferato tutta la verità

Mangiare al ristorante è da sempre uno sfizio che molti di noi amano togliersi di tanto in tanto. Attenzione però alle brutte sorprese

Mangiare fuori casa, che sia in un ristorante o in una trattoria, rappresenta uno dei piaceri a cui difficilmente riusciamo a rinunciare. I piaceri della tavola del resto ci portano a selezionare i posti migliori, quelli con più recensioni positive e lusinghiere.

Gustare le prelibatezze e i piatti di una cucina più ricercata è una ‘debolezza’ che accomuna milioni di persone, semplici curiosi o veri e propri appassionati di gastronomia. Ciò che conta è riuscire a individuare il locale più adatto, quello con il rapporto migliore qualità/prezzo.

Negli ultimi anni la figura dello chef ha acquisito una visibilità e un interesse mediatico come mai accaduto in precedenza. Su tutte le emittenti televisive, da Sky alle piattaforme streaming, i talent legati alla cucina si sono moltiplicati e gli aspiranti chef sono diventati autentici protagonisti dello showbiz.

Chi al giorno d’oggi non conosce figure come Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Michele Rugati? Sono loro ormai le vere star della televisione, amate e idolatrate da un pubblico sempre più vasto.

Ristorante, attenzione a fare la scelta giusta: eccome come orientarsi

Uno dei più conosciuti in ambito internazionale e non solo in Italia è il celebre re della cucina Gordon Ramsey. Scozzese, ex talento del calcio britannico poi fermatosi a causa di un grave infortunio, il vulcanico chef britannico ha conquistato nella sua carriera la bellezza di 17 stelle Michelin.

Ramsey è conosciuto soprattutto per assumere comportamenti fin troppo sopra le righe, soprattutto con i suoi dipendenti. Non è raro vederlo sbraitare e inveire contro assistenti giovani e sottoposti per qualcosa che non si è fatto secondo le sue indicazioni.

Ristorante, è meglio seguire i consigli di Gordon Ramsey: “Non fatelo mai”

Ramsay nel corso di una recente intervista ha dichiarato che i clienti dovrebbero farsi furbi e non farsi incastrare quando si tratta di scegliere il cosiddetto ‘piatto del giorno‘. Questo perché può capitare spesso che la pietanza in questione sia preparata con ingredienti non proprio freschi.

“Chiedete cos’era la zuppa del giorno di ieri prima dello speciale di oggi – avverte Ramsey -. Può darsi che sia la zuppa del mese“. In un’altra intervista lo chef scozzese ha suggerito ai clienti di evitare a tutti i costi le cosiddette offerte speciali: “Le offerte speciali sono lì per scomparire per tutta la serata. Quando elencano 10 offerte speciali, non è speciale“.