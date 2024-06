Osserva i tuoi tatuaggi, se cambiano colore potresti avere un problema di salute: l’avvertimento degli esperti

I tatuaggi sono spesso considerati i nemici della salute della pelle e non solo. Ma c’è una novità che può stravolgere il mondo dei tattoo

Quella dei tatuaggi ormai non è più solo una moda, ma una vera e propria consuetudine. Milioni di persone in tutto il mondo hanno fatto del proprio corpo una sorta di tavola da disegno o comunque un luogo dove dare spazio alla fantasia e al talento dei tatuatori.

Per molto tempo il tatuaggio è stato considerato un nemico della nostra salute in generale e soprattutto della nostra pelle. Come hanno sempre sottolineato i dermatologi, il tattoo poteva causare delle gravi malattie dell’epidermide soprattutto in determinate circostanze.

È però in arrivo una novità di grande rilievo destinata a stravolgere la concezione stessa del tatuaggio. Questa possibile, clamorosa rivoluzione arriva dall’Inghilterra e in particolare dall’Imperial College di Londra dove alcuni scienziati stanno sperimentando una formula davvero innovativa.

Da questo momento in poi il tatuaggio non sarà più un nemico della nostra salute, tutt’altro. Avrà infatti una funzione essenziale, quella di prevenire e di avvertirci se qualcosa nel nostro organismo non funziona a dovere.

Occhio al tatuaggio, d’ora in poi sarà una spia della nostra salute: ecco perché

Alcuni scienziati inglesi stanno infatti sperimentando un inchiostro speciale che può rilevare valori che indicano disidratazione, livelli di zucchero nel sangue e altri biomarcatori di vitale importanza per la nostra salute. In sintesi, una rivoluzione copernicana.

Questo inchiostro particolare sarà dunque utilizzato per mettere a punto dei cosiddetti tatuaggi ‘smart’, che abbiano la capacità e le caratteristiche per rivelare e segnalare eventuali problemi di salute grazie a un cambio di colore.

Tatuaggio ‘smart’, è una vera e propria rivoluzione: tutti i dettagli

In buona sostanza questi particolari tattoo possono cambiare colore in base ai valori espressi dai cosiddetti biomarcatori, che comprendono glucosio, elettroliti o altre proteine che forniscono informazioni di vitale importanza sulle condizioni del corpo. Il principio è che con un solo sguardo al tatuaggio una persona possa ottenere informazioni fondamentali in merito alla propria salute.

Ad esempio il passaggio dal giallo al verde starebbe a significare un cambiamento di albumina e glucosio. In particolare i pazienti diabetici godrebbero di indubbi vantaggio nell’avere questi tatuaggi smart in grado di monitorare costantemente i loro livelli di zucchero nel sangue, offrendo una soluzione non invasiva e continua al consueto monitoraggio. Da ciò che si evince questo è un caso in cui medicina e arte vanno davvero a braccetto.