Lago di Como, artista di fama internazionale cerca casa: pronta per la convivenza con l’attuale fidanzato

Il Lago di Como è diventato da molti anni una delle mete più ambite da grandi divi di Hollywood e di altre star del mondo dello spettacolo

Sarà che il fascino antico dell’incipit de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni non passa mai di moda. Oppure sarà per il contatto diretto con una natura ancora tutto sommato non contaminata, sta di fatto che il Lago di Como ormai da anni rappresenta una delle mete più ambite tra i grandi attori del cinema americano.

L’esempio più celebre e noto ai più è George Clooney, il divo e interprete di veri e propri must della cinematografia mondiale. Il rapporto tra il sessantatreenne attore di Lexington e quella determinata zona della Lombardia si è consolidato negli anni: vale per lui come per altri suoi illustri colleghi.

Anche il suo grande amico Brad Pitt ad esempio ha frequentato spesso il Lago di Como, soprattutto durante il periodo della sua love story con Angelina Jolie. Ora si viene a sapere che un altro personaggio di fama mondiale vuole acquistare una villa da quelle parti.

Non si tratta di un attore né di un’attrice, bensì di una grande e affermata pop star, che da anni sta riscuotendo un successo planetario senza precedenti. Anche lei è rimasta affascinata dall’incanto dei luoghi che circondano il Lago di Como e ha deciso di acquistare una villa in zona.

Lago di Como, la regina del pop vuole comprare una villa: una si trova in un luogo storico

La stella della musica pop in questione è l’americana Taylor Swift che insieme al suo compagno, il campione di football Travis Kelce, ha iniziato a visitare alcune splendide ville con l’obiettivo di acquistarne una prima possibile.

La bella Taylor Swift ha visitato tre dimore lussuose in tre luoghi diversi: Bellagio, Riva di Faggeto Lario e Menaggio. Quest’ultima è una frazione di Como di grande importanza storica: proprio vicino a Menaggio nell’aprile del 1945 Benito Mussolini fu fatto prigioniero dai partigiani.

Lago di Como, Taylor Swift è più convinta che mai: l’acquisto è a un passo

La giovane coppia sarebbe rimasta colpita da una villa in particolare, quella di Bellagio. Si tratterebbe di un’affascinante e suggestiva dimora d’epoca dotata di una vista a dir poco mozzafiato e il suo prezzo sarebbe di poco inferiore ai tre milioni di euro.

Taylor Swift potrebbe diventare a stretto giro di posta una nuova cittadina del comasco, i cui abitanti sono peraltro ormai abituati alla presenza di grandi star internazionali del mondo dello spettacolo.