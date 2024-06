Nuovo bonus estivo, invia subito questo documento all’Agenzia delle Entrate: puoi risparmiare il 50% sulla spesa

Un altro bonus che il Governo Meloni ha rinnovato per tutto il 2024 riguarda una spesa che molti cittadini italiani fanno durante l’estate

L’estate si avvicina a grandi passi e per molti che restano comunque in città per i più svariati motivi diventa di vitale importanza mantenere gli ambienti freschi e al riparo dal sole accecante dei mesi più caldi. Per ottenere tale obiettivo è necessario spendere, tanto ma soprattutto bene.

Uno dei sistemi più diffusi è il ricorso al classico condizionatore che in appartamenti privati e uffici viene tenuto acceso per ore da giugno fino a settembre inoltrato. Un’altra spesa importante è quella riservata a un altro ‘must’ estivo come le tende da sole. Se ne acquistano tante, di tutti i colori e di tutte le dimensioni.

Per agevolare i cittadini consentendo loro di risparmiare fino a metà della spesa sostenuta il Governo Meloni ha dunque prorogato fino al 31 dicembre del 2024 il cosiddetto bonus tende da sole. Un provvedimento destinato sia ai privati cittadini che alle aziende, consistente in una detrazione IRPEF o IRES.

Come accennato in precedenza le detrazioni in questione sono pari al 50% della spesa affrontata per installare delle tende da sole e valgono fino a un massimo di 60mila euro, per un esborso complessivo di 120mila euro.

Bonus sulle tende da sole, chi può beneficiarne e per cosa: tutti i dettagli

In primis è importante però conoscere con certezza quali siano i dispositivi grazie ai quali si può avere diritto al bonus. Si tratta di tende da sole a telo avvolgibile, tende a rullo, le cosiddette veneziane, tende frangisole a copertura di pergole agganciate all’abitazione.

Ecco invece tutti coloro che possono usufruire del bonus fino al 31 dicembre 2024: i proprietari e nudi proprietari, i titolari di usufrutto e uso di abitazione, i locatari, i soci di cooperative e infine tutti quegli imprenditori individuali che producono redditi in forma associata.

Bonus tende da sole, questa è la procedura da seguire: non si può sbagliare

Una volta che i lavori di installazione delle tende sono terminati e hanno rispettato tutti i requisiti richiesti, si deve inviare una scheda descrittiva degli interventi effettuati all’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori stessi.

A quel punto la pratica viene lavorata e spetterà in seguito all’Agenzia delle Entrate prenderla in carico. Il bonus verrà erogato attraverso la detrazione dalle spese effettuate per l’installazione delle tende da sole.