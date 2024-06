Aereo, non tutte le compagnie ti permettono di partire con i bambini: c’è un limite da non superare mai

Le famiglie che vogliono viaggiare in aeroplano non incontrano problemi a portare con sé anche i bambini. Attenzione ad alcune restrizioni

Viaggiare in aereo ormai costa meno che farlo in treno o con la propria automobile. Quasi non si contano le compagnie, sia quelle cosiddette low cost che quelle di bandiera, che praticano una scontistica sui costi dei biglietti inimmaginabile fino a qualche tempo fa.

Prendere un aereo con un bambino da qualche anno a questa parte conviene parecchio. In questo caso i minori possono pagare il biglietto o meno in rapporto all’età. In genere la distinzione che le compagnie fanno è tra neonati, bambini e adulti.

Per quanto riguarda i primi si va dagli 8-14 giorni di vita fino ai 2 anni di età. I bambini invece sono di età compresa tra i due e i sedici anni. Infine si può parlare di adulti quando ci si riferisce a tutte le persone dai sedici anni in su.

In relazione al costo dei biglietti i bambini fino ai 2 anni pagano in media 20-24 euro per tratta, mentre successivamente possono comprare un biglietto al costo identico a quello degli adulti ma con alcuni sconti da non sottovalutare.

Aereo, i bambini pagano meno: attenzione però ai divieti di alcune compagnie

Uno dei casi più eclatanti è quello della compagnia di bandiera tedesca, la leggendaria Lufthansa, sui voli della quale i bambini sotto i 2 anni pagano non più di nove euro, mentre quelli che hanno più di due anni hanno diritto a uno sconto sul prezzo del biglietto da adulti del 20%.

In una nota compagnia low cost, la Ryanair, è vietato imbarcare neonati di età inferiore ai sette giorni. Scenario molto simile per ciò che riguarda Easyjet, che non consente di salire a bordo ai bambini che abbiano meno di due settimane di vita.

Aereo, tutte le tariffe per i bambini: viaggiare conviene ai più piccoli

Anche per ciò che riguarda la sistemazione dei passeggeri più piccoli una volta saliti a bordo dell’apparecchio esistono diverse proposte formulate dalle varie compagnie. In genere è consentito ai bambini e ai loro accompagnatori sedere l’uno di fianco all’altro.

In assoluto esiste una generica graduatoria delle migliori compagnie aeree per viaggiare con i bambini: in primis Air Canada, che offre un’area check-in per le famiglie e fa viaggiare gratis i bambini fino ai 2 anni. Completano il podio la giapponese Ana Airlines e Fly Emirates.