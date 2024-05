Ha declinato l’invito: Harry sempre più lontano dalla sua famiglia | Non prenderà parte all’evento più atteso

I rapporti all’interno della famiglia reale sono sempre più tesi, forse arrivati ormai a un punto di non ritorno. Arriva l’ennesima conferma

La Royal Family è sempre più spaccata in due. Ormai le relazioni tra i due figli di Re Carlo e di Lady Diana, William ed Harry, sono ridotte ai minimi termini. Una volta i due principi, anche se profondamente diversi, erano molto legati.

La rottura, che appare sempre più definitiva, risale alla famigerata intervista rilasciata alla giornalista americana Oprah Winfrey nel marzo del 2021 durante la quale il duca del Sussex accusò la sua famiglia di razzismo.

Da allora i rapporti tra Harry e il resto della Royal Family si sono via via deteriorati. Il secondogenito di Re Carlo si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, lontano migliaia di chilometri dalla vita patinata di Londra.

Qualche giorno fa Harry è tornato nella capitale inglese per presenziare agli Invictus Game, ma ha evitato con cura anche il minimo contatto con i suoi consanguinei. E sarà così anche in futuro, come dimostra l’ultima notizia di queste ultime ore.

Harry, ecco l’ultimo indizio di una rottura ormai definitiva: non ci sono più dubbi

A giugno è in programma quello che nell’alta società britannica viene definito il matrimonio dell’anno. Un evento che coinvolge direttamente la famiglia reale, visto che a convolare a nozze è Hugh Grosvenor, il duca di Westminster, uno degli uomini più ricchi e influenti del Regno Unito.

Tanto per intenderci, Grosvenor è stato battezzato da Re Carlo, ai tempi in cui era ancora principe del Galles e oggi lui stesso è padrino dei figli di William ed Harry, i principi George e Archie. Si tratta dunque di una personalità di primissimo piano dell’aristocrazia inglese.

Harry, niente matrimonio: solo William sarà presente. Tutti i dettagli

Si preannuncia dunque come l’evento mondano più importante dell’anno, un appuntamento imperdibile al quale però presenzierà il solo principe William. Kate Middleton infatti da quando ha annunciato di avere il cancro non si mostra più in pubblico, mentre Re Carlo a giugno sarà in Francia per le celebrazioni del D-Day.

Harry e Meghan, pur avendo ricevuto l’invito da parte di Grosvenor, hanno deciso di rinunciare all’evento. Secondo alcune indiscrezioni i duchi del Sussex avrebbero ritenuto imbarazzante partecipare a un evento del genere. William sarà dunque solo.