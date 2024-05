Questa è una grave mancanza di rispetto: la scelta di Re Carlo fa infuriare Harry | La frattura è definitiva

Ancora uno scontro durissimo tra Re Carlo d’Inghilterra e il suo secondogenito, il Principe Harry. La rottura sembra ormai insanabile

Non ci sono più margini per una riconciliazione tra il Re Carlo d’Inghilterra e il suo secondo figlio, Harry, diventato nel frattempo duca di Sussex. Il rapporto tra i due, deterioratosi nel corso del tempo, è ormai ridotto ai minimi termini.

I due non si sopportano più a tal punto da non voler dedicare qualche minuto della loro vita a un incontro per quanto breve e fugace. Harry si è trasferito negli Stati Uniti, per la precisione in California, con la moglie Meghan e i due figli, Archie e Lilibet.

È accaduto però che nonostante abbia compiuto un blitz a Londra, peraltro ampiamente previsto e annunciato, non sia riuscito ad avere un ‘tete a tete’ con il padre. L’arrivo di Harry a Londra era da tempo noto a tutti, Re Carlo compreso.

Il duca di Sussex infatti ha fatto ritorno nella Capitale inglese per assistere alle cerimonie del decimo anniversario degli Invictus Games, giochi internazionali paralimpici per militari e veterani di guerra resi disabili da ferite o incidenti.

Re Carlo fa arrabbiare Harry, tabloid inglesi scatenati: cosa è successo

Nei giorni scorsi Harry aveva manifestato, non pubblicamente ma attraverso contatti con esponenti della Corte di Buckingham Palace, l’intenzione di incontrare il padre anche solo per qualche minuto. Ma ufficialmente a causa della fitta agende del monarca, questo non è stato possibile.

Com’era prevedibile alcuni tabloid inglesi, su tutti il sempre discusso The Sun, hanno affondato il coltello nella piaga parlando di “smacco clamoroso” per il ribelle Harry, ormai finito ai margini della famiglia reale inglese.

Re Carlo-Harry, l’ultima umiliazione: l’onorificenza negata al principe scatena le polemiche

A rendere ancora più amaro il breve soggiorno londinese di Harry è arrivata la notizia che Re Carlo avrebbe deciso di trasmettere a William il grado onorifico di colonnello dell’Army Air Corps, l’unità di elicotteristi presso cui entrambi i fratelli hanno a suo tempo prestato servizio.

Si tratta però di un corpo militare nel quale Harry più del fratello maggiore è stato protagonista grazie soprattutto alle varie missioni di guerra, soprattutto in Afghanistan, che Harry vi ha svolto in qualità di copilota di elicotteri da combattimento. Dopo questa mossa del tutto inaspettata, la rottura interna la royal family sembrerebbe essere ormai definitiva.