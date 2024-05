Bonus, puoi ottenere fino a 1.000€ in più sul tuo conto | Corri a fare richiesta: hai ancora pochi giorni a disposizione

Un altro bonus in arrivo in questo 2024. Si tratta di una misura ideata e approvata dal governo Meloni riservata esclusivamente ai giovani

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei provvedimenti economici emanati dal governo Meloni in questi ultimi mesi, misure quasi tutte volte a facilitare la vita quotidiana dei milioni di cittadini disoccupati o alle prese con redditi molto bassi.

Nel caso specifico si tratta di un’agevolazione decisa a favore dei giovani, quelli entrati da poco nella maggiore età, che grazie a questo provvedimento potranno accedere all’acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare la propria crescita socioculturale.

Il governo presieduto dalla leader di Fratelli d’Italia ha infatti istituito due Carte, quella della cultura e quella del merito, che hanno come destinatari coloro che sono nati nel 2005, dunque i freschi maggiorenni. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Le due Carte sostituiscono il cosiddetto “bonus 18App” istituito dall’esecutivo precedente per i ragazzi nati nel 2004 e che permetteva ai maggiorenni del 2023 di spendere 500 euro per l’acquisto di materiale o servizi culturali di vario genere.

Bonus da 1.000 euro, come ottenerlo: mancano pochi giorni per richiederlo

Con l’introduzione delle due Carte al posto di 18App il bonus diventa doppio: entrambe sono infatti cumulabili e per fruirne è necessario richiederle entro e non oltre il 30 giugno del 2024. Per ottenerle è obbligatorio però avere determinati requisiti, uno di carattere economico, un altro anagrafico e infine il terzo legato ai risultati scolastici.

Per quanto riguarda la Carta della cultura bisogna aver compiuto 18 anni nel 2023 e il nucleo familiare di riferimento non deve aver dichiarato un ISEE superiore ai 35mila euro. Ad avere diritto invece alla Carta del merito sono gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria con la votazione di 100 oppure 100 e lode.

La Carta della cultura e del merito, insieme fanno ben 1.000 euro: come si devono spendere

Una caratteristica essenziale delle due carte è dunque la cumulabilità: un giovane di diciotto anni o poco più può avere dunque a disposizione 1000 euro da utilizzare entro la fine di quest’anno. La finalità di entrambe è identica a quella di 18App: acquistare servizi e beni legati alla cultura, dunque anche all’arte, alla musica e alla letteratura.

Per inoltrare la richiesta bisogna accedere al sito cartegiovani.cultura.gov.it e da lì entrare attraverso le proprie credenziali Spid o CIE. Ribadiamo che la domanda per ottenere le due Carte è da presentare entro il prossimo 30 giugno e soprattutto che queste non possono essere tramutate in denaro liquido.