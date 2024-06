Sei diplomato e alla ricerca di lavoro: non perderti l’ultimo bando | Affrettati: ci sono solo pochi posti a disposizione

Nuove opportunità di lavoro per chi è esperto di informatica o di amministrazione. È prevista l’assunzione a tempo indeterminato

Sono migliaia i diplomati che non riescono a trovare lavoro, al netto di conoscenze specifiche acquisite in determinati ambiti. Ebbene, ora esiste un’opportunità tutt’altro che disprezzabile. È stato infatti pubblicato un bando di un concorso che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di cinque figure professionali in possesso di determinati requisiti.

Il concorso in questione è stato indetto da AGCOM (l’Autorità garante per le comunicazioni) e prevede l’assunzione a tempo indeterminato di cinque cosiddetti operativi che abbiano competenze in ambito informatico e amministrativo.

Saranno assunti tre specialisti in ambito amministrativo di cui uno con sede a Roma e due invece a Napoli e due specialisti in possesso di competenze informatiche di cui uno assegnato a Roma e un altro a Napoli. Tutti i candidati devono inoltre avere i requisiti specifici del profilo per il quale intendono presentare la domanda.

Per ciò che riguarda l’operativo in ambito amministrativo bisogna possedere una diploma di secondo grado di durata quinquennale, aver svolto per almeno due anni di attività documentata in uffici pubblici o privati, aver prestato servizio presso l’Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato. Infine, serve aver prestato servizio nel ruolo dell’Autorità come esecutivo da almeno quattro anni ed essere in possesso, da almeno due anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Lavoro per diplomati, sbrigatevi a presentare la domanda: l’AGCOM assume

Questi sono invece i requisiti per chi aspira ad essere assunto come operativo con competenze informatiche: un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, avere un’esperienza documentata, di almeno 6 anni, come sistemista informatico nell’ambito di sistemi informatici di amministrazioni ed enti pubblici o privati.

È poi necessario aver prestato servizio presso l’Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo. Infine, si richiede aver prestato servizio nel ruolo dell’Autorità nella qualifica di esecutivo da almeno quattro anni ed essere in possesso, da almeno due, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Lavoro per diplomati, occhio alla scadenza: ecco cosa serve

Per poter partecipare al concorso per operativi indetto dall’AGCOM bisogna inviare la domanda di ammissione entro e non oltre il giorno 11 luglio 2024 solo via web. È richiesto inoltre il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Come si può notare si tratta di un concorso di buon livello che permetterebbe, se vinto, di avere un lavoro stabile e ben retribuito. I posti non sono molti, ma proprio per questo sono molto ambiti e desiderati.