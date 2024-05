Partenze low cost: con pochi euro puoi raggiungere mete in tutta Europa | Prenota subito il tuo pacchetto vacanze

Si avvicina l’estate e con essa il periodo in cui milioni di persone si concedono un meritato periodo di vacanza. Ecco come risparmiare

Con l’estate ormai alle porte per milioni di famiglie e cittadini è arrivato il momento di programmare un periodo di vacanza. Una pausa per tutti necessaria a staccare la spina dagli impegni lavorativi ed a ricaricare le forze in vista della stagione autunnale.

Non tutti però dispongono delle risorse economiche sufficienti a raggiungere mete lontane e forse troppo costose. Diventa così inevitabile per molti andare alla ricerca di soluzioni a basso costo ma che offrano al tempo stesso un soggiorno piacevole e di buona qualità.

Il primo e più importante parametro quando si tratta di programmare le vacanze estive è la meta da scegliere e qui si va dalle classiche località marittime fino a quelle di montagna, senza trascurare i soliti luoghi esotici o le grandi capitali straniere.

Il comune denominatore, che vale sempre e comunque per tutti, è risparmiare. E proprio a tal proposito Which?, un’organizzazione che opera da tempo nel Regno Unito a tutela dei consumatori, ha stilato una graduatoria delle mete vacanziere meno costose, quelle in cui i cosiddetti pacchetti vacanza necessitano di un esborso contenuto.

Estate al risparmio, ecco le mete meno costose: un paese europeo è in testa alla classifica

Scorrendo la classifica presentata da Which?, brillano per la loro assenza due paesi in genere ben posizionati alla voce ‘risparmio’: si tratta di Turchia e Bulgaria che nel corso degli anni sono riuscite ad attirare milioni di turisti in cerca di vacanze a basso costo.

Al contrario al vertice di questa particolare classifica si staglia la Grecia, da sempre la meta preferita dagli amanti del mare e della cultura classica. Il primato spetta di diritto all’isola di Kalymnos, che si aggiudica il titolo di destinazione più economica: un soggiorno di una settimana costa qualcosa come 990 euro a persona.

Vacanze low cost, la Grecia domina in lungo e in largo: ecco i prezzi più vantaggiosi

Alle spalle di Kalymnos si posizionano altre due isole greche: la seconda è Thassos con un pacchetto da 1.007 euro euro a persona, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Lefkada che esige un esborso di poco inferiore ai 1100 euro pro capite.

Un’altra isola greca, Skopelos, diventata celebre per aver ospitato le riprese del film ‘Mamma mia‘, il musical americano basato sulle canzoni degli Abba, si trova nelle prime dieci posizioni di questa particolare graduatoria. Infine, c’è anche un po’ d’Italia presente con la Riviera Veneziana, la Costiera Amalfitana e la Campania.