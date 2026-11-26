L’Eurocamera ha approvato una risoluzione che esorta l’UE a sostenere il sistema di giustizia internazionale e a proteggere le istituzioni e i difensori dei diritti umani dalle pressioni esterne. Il testo è stato approvato dopo che i deputati avevano assegnato il premio Sacharov 2026 alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari. La risoluzione evidenzia le minacce alle istituzioni internazionali e le sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti, tra cui il congelamento dei beni e la limitazione del sostegno materiale o finanziario ai funzionari della CPI. Il relatore del testo, Mounir Satouri, ha sottolineato l’importanza di difendere la sovranità dell’UE e la giustizia internazionale senza discriminazioni.

Risoluzione per la Giustizia internazionale

La risoluzione ha richiesto l’aggiornamento e l’attivazione del cosiddetto ‘statuto di blocco’, un regolamento UE che neutralizza gli effetti delle leggi e sanzioni esterne. Gli eurodeputati hanno sottolineato come le sanzioni statunitensi abbiano generato preoccupazioni tra banche, compagnie assicurative e fornitori di servizi digitali, ostacolando i pagamenti essenziali per la giustizia internazionale. La proposta include una riduzione delle dipendenze strutturali dell’UE dalle infrastrutture finanziarie e digitali extra-europee, nonché l’utilizzo dello strumento anti-coercizione. L’Eurocamera ha anche insistito sull’importanza di collaborare con le democrazie partner per mitigare tali pressioni attraverso accordi commerciali e dialogo politico.

Il testo ha anche richiesto il rilascio di visti a testimoni e difensori dei diritti umani per preservare l’integrità delle prove giuridiche. L’Eurocamera ha sottolineato l’universalità della CPI e ha inviato un invito al Consiglio europeo a integrare esplicitamente lo Statuto di Roma nel diritto comunitario. Gli eurodeputati hanno osservato che ciò potrebbe sostenere il ruolo cruciale della giustizia internazionale nel promuovere lo Stato di diritto e proteggere le vittime. La giustizia internazionale è vista come un pilastro dell’autonomia strategica dell’UE, e si auspica una risposta coordinata per garantire che l’impunità per i crimini più gravi non sia tollerata.

Strategia e misure per proteggere la CPI

La plenaria ha chiesto alla Commissione e all’Alta rappresentante dell’UE di proporre una strategia e un piano d’azione che includano valutazioni degli strumenti esistenti, meccanismi di protezione per giudici e testimoni, un sostegno finanziario solido e un miglior coordinamento tra gli Stati membri, Eurojust e i meccanismi investigativi delle Nazioni Unite. Gli eurodeputati hanno anche esortato la Commissione a presentare una relazione annuale sull’attuazione della strategia e sull’impatto delle sanzioni estere. Inoltre, 56 eurodeputati hanno inviato una lettera aperta alla presidente della Commissione europea e alla commissaria per i Servizi finanziari, chiedendo di aggiornare lo ‘statuto di blocco’ prima che le sanzioni USA diventino operative ad aprile.

La lettera ha segnalato che le sanzioni statunitensi espongono cittadini, banche e istituzioni europee al rischio di sanzioni secondarie. I firmatari hanno citato casi in Italia, come il blocco dei conti dei medici cubani nel servizio sanitario pubblico. Gli eurodeputati hanno osservato che la dipendenza strutturale delle transazioni nell’area euro da circuiti internazionali e la vulnerabilità delle infrastrutture digitali sono alla radice del problema. A margine della sessione plenaria, si è tenuta una conferenza stampa sul tema delle sanzioni extra-territoriali, promossa dall’eurodeputato Brando Benifei, che ha chiesto di creare banche europee in grado di operare senza subire ritorsioni da attori esteri.

Fonte: Eunews. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-25T17:43:41.000Z.