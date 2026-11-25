L’Eurocamera ha approvato nuove regole per il biologico europeo, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire maggiore reciprocità negli scambi commerciali con Paesi terzi. Le nuove misure aggiornano le normative sulla produzione e commercializzazione dei prodotti biologici nell’Unione europea. Il provvedimento, frutto di un accordo tra Parlamento e Consiglio, mira a migliorare la tutela del marchio biologico e a ridurre gli oneri burocratici per i piccoli produttori, con un focus su pratiche di produzione più trasparenti e controllate per evitare concorrenza sleale e tutelare il valore del marchio comunitario.

Misure per tutelare il biologico e semplificare la burocrazia

Le nuove disposizioni stabiliscono che il logo biologico dell’UE può essere utilizzato solo da prodotti che provengono da sistemi di produzione riconosciuti come equivalenti a quelli europei e rispettano ulteriori requisiti specifici. L’obiettivo è evitare che Paesi con standard produttivi diversi possano utilizzare il logo europeo senza garantire le stesse condizioni. L’eurodeputata Camilla Laureti ha spiegato che l’obiettivo è tutelare la fiducia dei consumatori e impedire l’uso improprio del marchio, citando pratiche come l’elettrificazione degli animali o l’utilizzo di additivi non conformi ai requisiti UE.

L’eurodeputata Camilla Laureti ha sottolineato l’importanza di semplificare gli adempimenti per i piccoli operatori, aumentando le soglie per l’esenzione dalla certificazione. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e supportare i produttori che vendono prodotti biologici direttamente ai consumatori. Laureti ha anche richiamato la necessità di mantenere il sostegno al comparto agricolo nella futura Politica agricola comune dopo il 2027, collegando il rafforzamento del biologico alla questione del ricambio generazionale, un tema cruciale per l’agricoltura europea oggi in crisi di manodopera e di innovazione.

Obiettivi per il 2030 e il sostegno al comparto agricolo

Le nuove normative prevedono un aumento della soglia di fatturato annuo per l’esenzione dalla certificazione, passando da 20mila a 40mila euro, e un incremento del limite delle vendite da 5mila a 10mila chilogrammi. L’esenzione riguarda gli operatori che vendono prodotti biologici sfusi e rispettano i requisiti previsti. Laureti ha sottolineato l’importanza di ridurre la certificazione e la burocrazia, sottolineando il bisogno di sostenere il comparto agricolo e di promuovere un’agricoltura biologica più accessibile e sostenibile per il futuro della UE e dei consumatori europei. L’obiettivo dell’UE è raggiungere il 25 per cento di superficie agricola coltivata con metodo biologico entro il 2030.

L’obiettivo dell’UE è portare al 25 per cento la quota di superficie agricola coltivata con metodo biologico entro il 2030, mentre oggi si attesta intorno all’11 per cento. Sostenere l’agricoltura biologica rappresenta un’opportunità per i consumatori e per i produttori, ma anche per gli interessi strategici dell’Unione. L’eurodeputata Camilla Laureti ha concluso sottolineando che il rafforzamento del biologico è un passo importante per il futuro dell’agricoltura europea, con un focus su innovazione, sostenibilità e tutela dei consumatori. L’approvazione del provvedimento segna un passo avanti per il settore e per la tutela del mercato biologico nell’UE.

Fonte: Eunews. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-24T15:40:48.000Z.