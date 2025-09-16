Sussidi e bonus d’autunno: tutti gli incentivi a cui le famiglie possono accedere
Tra bonus psicologo, auto elettriche e sostegno per l’affitto: il pacchetto autunnale del 2025 spinge su aiuti concreti, ma con regole precise.
Il governo ha stanziato oltre 2,1 miliardi per misure di supporto a favore delle famiglie. Ecco il riepilogo dei principali bonus attivi da settembre, con gli importi disponibili, i limiti reddituali e le condizioni da soddisfare.
I principali incentivi attivi da questo autunno
- Bonus psicologo – 9,5 milioni: contributi da €500 a €1.500 a seconda dell’ISEE. Apertura domande dal 15 settembre.
- Bonus elettrodomestici – 50 milioni: detrazione del 30% sul prezzo per alcuni elettrodomestici con requisiti energetici, con tetto massimo tra €100 e €200 a seconda dell’ISEE.
- Bonus asili nido – 937,8 milioni: importi variabili fino a 3.000-3.600 euro annui per i bambini, a seconda della fascia ISEE e della data di nascita.
- Bonus auto elettrica – 597,3 milioni: incentivi fino a €11.000 per acquisti con rottamazione per privati; importi inferiori con ISEE più elevato e condizioni specifiche per il veicolo.
Altri aiuti e attenzioni da non sottovalutare
- Carta “Dedicata a te” – €500 per beni alimentari per famiglie con ISEE ≤ €15.000 annui, con esclusioni per chi già beneficia di altri sussidi specifici.
- Bonus sport – 30 milioni: contributi fino a €300 per figlio, per attività sportive per minori tra i 6 e 14 anni, con ISEE fino a €15.000.
- Bonus affitto per studenti fuorisede – 16,2 milioni: €279,21 massimo per chi ha ISEE sotto €20.000, frequenta un ateneo senza residenze universitarie e rispetta requisiti accademici.
Molti incentivi richiedono decreti attuativi ancora in corso, per cui è consigliabile verificare il portale Inps o i siti istituzionali per le date precise, le modalità di presentazione e la disponibilità dei fondi.