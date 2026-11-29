I Cresco Award 2026 hanno visto la partecipazione di cinque comuni italiani, da Trento a Trapani, per progetti che promuovono la sostenibilità territoriale. Le iniziative riguardano la rigenerazione dei borghi, la mobilità intelligente e l’innovazione in ambito ambientale. La sostenibilità non si limita a idee, ma si concretizza in interventi che migliorano la qualità della vita e tutelano le risorse naturali. I comuni vincitori hanno messo in atto soluzioni innovative, in grado di generare valore per le comunità locali e di essere replicate in altri contesti territoriali. Il riconoscimento, assegnato da Fondazione Sodalitas, ha visto la partecipazione di enti locali con diverse caratteristiche demografiche.

Progetti di rigenerazione e sostenibilità territoriale

La quindicesima edizione dei Cresco Award ha visto la selezione di cinque comuni, tra cui Cerisano e Fiumicello Villa Vicentina, per la loro capacità di affrontare le sfide ambientali e sociali. I vincitori sono stati scelti da una giuria indipendente, presieduta da una figura di rilievo accademico. Le iniziative premiate si basano su soluzioni innovative, efficaci e replicabili, in grado di rispondere alle esigenze dei territori. I progetti selezionati si concentrano su temi come la rigenerazione dei piccoli borghi, la mobilità sostenibile e la tutela della biodiversità. La collaborazione tra amministrazioni locali e imprese è stata un elemento chiave per la realizzazione di questi interventi, che hanno mostrato una capacità di trasformare le sfide in risposte concrete.

I progetti premiati raccontano un’Italia in grado di interpretare le grandi sfide della sostenibilità e di offrire risposte concrete. Dalla rigenerazione dei borghi alla mobilità sostenibile, dai progetti di tutela della biodiversità all’inclusione sociale e all’adattamento climatico, i comuni vincitori hanno dimostrato una capacità di sperimentare soluzioni innovative. Queste iniziative non solo generano valore per le comunità, ma anche opportunità economiche e occupazionali. L’attenzione alla sostenibilità si estende anche al coinvolgimento della comunità, con la collaborazione tra amministrazioni, associazioni e cittadini. I progetti premiati si distinguono per la capacità di creare un impatto positivo a lungo termine, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Rigenerazione urbana e adattamento climatico

Tra i comuni premiati, Cerisano ha vinto la categoria per i comuni con meno di 5mila abitanti, grazie al progetto Factory Borgo Swing. Questo progetto ha trasformato il patrimonio storico e culturale del borgo in un’area di rigenerazione territoriale, creando nuove opportunità formative e occupazionali. L’investimento Pnrr di oltre 1,5 milioni di euro ha permesso la riqualificazione di palazzi storici e la creazione di spazi per attività di alta formazione e ricerca. Il progetto ha incluso la valorizzazione del Museo Michel Fingesten e la riqualificazione di aree verdi e parchi. Inoltre, il progetto ha visto la realizzazione di nuovi progetti d’impresa, con un focus su settori come turismo, cultura e creatività.

Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine, ha vinto nella categoria tra i cinque e i diecimila abitanti, grazie al progetto Un percorso insieme verso la sostenibilità. Questo progetto ha rigenerato l’area della Fossa Vecia, recuperando la biodiversità e migliorando la connessione ecologica tra corsi d’acqua. L’intervento ha incluso la creazione di aree boscate, prati naturali e stagni, con un impatto positivo sull’habitat. Sono stati piantati quasi 800 alberi e arbusti, e realizzato un corridoio faunistico. Il progetto ha visto il coinvolgimento della comunità, con la collaborazione tra amministrazione, associazioni e volontari. L’obiettivo è stato raggiunto grazie a una strategia che unisce la rigenerazione ambientale con l’incremento della qualità della vita dei cittadini.

Fonte: Vita. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-28T08:01:09.000Z.