Solo uno su cinque dei minori stranieri non accompagnati in Italia frequenta corsi scolastici con coetanei italiani. Il 55% si iscrive esclusivamente a corsi di lingua italiana, mentre il 6% non partecipa a nessun percorso formativo. Questi dati emergono da una ricerca condotta da Unicef Italia e Fondazione Ismu Ets tra il 2020 e il 2024, coinvolgendo 3.399 minorenni stranieri non accompagnati. La difficoltà nell’inserimento nel sistema educativo risulta un ostacolo significativo per la loro crescita e autonomia. La mancanza di informazioni e l’attesa lunga per accedere a corsi di studio rappresentano ulteriori sfide.

Difficoltà nell’inserimento nel sistema scolastico

Un recente sondaggio dell’Unicef, realizzato attraverso la piattaforma U-Report On The Move, ha coinvolto quasi 500 minorenni stranieri non accompagnati, giovani migranti e rifugiati. Oltre un terzo ha dichiarato di non aver ricevuto informazioni sufficienti o di aver atteso a lungo prima di iniziare un percorso di istruzione. Tre su cinque hanno scelto corsi non in linea con i propri interessi, spesso per la necessità di avviare un percorso di autonomia. Questi dati evidenziano una scarsa integrazione nel sistema educativo e la mancanza di percorsi personalizzati che rispondano alle loro esigenze.

La ricerca ha rivelato una forte disconnessione tra i minori stranieri non accompagnati e il sistema scolastico italiano. Il 55% frequenta corsi di lingua italiana, mentre il 6% non ha accesso a alcuna attività formativa. Questo scenario si traduce in un forte divario tra i ragazzi e le opportunità di crescita. La mancanza di informazioni e l’accesso ritardato ai corsi di studio sono fattori che influenzano negativamente la loro capacità di costruire un futuro. L’Unicef e la Fondazione Ismu Ets hanno sottolineato l’importanza di garantire percorsi educativi inclusivi e continuativi per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale.

Proposte per migliorare l’inclusione e l’accesso all’istruzione

L’incontro organizzato da Unicef e Fondazione Ismu Ets ha posto l’attenzione su alcune priorità: garantire un accesso tempestivo all’istruzione, rafforzare il coordinamento tra istituzioni, scuola e mondo del lavoro, e assicurare la continuità dei percorsi educativi. Tra le pratiche promettenti, il coordinamento tra i diversi attori e la personalizzazione dei percorsi sono state individuate come strategie efficaci per accompagnare i ragazzi nel passaggio all’età adulta. L’esperienza dei giovani migranti e la loro voce sono state considerate fondamentali per migliorare l’inclusione e la partecipazione sociale.

L’obiettivo principale è superare l’approccio emergenziale all’inclusione scolastica e formativa dei minori stranieri non accompagnati. Le proposte emerse includono la creazione di reti territoriali più forti e la formazione degli adulti di riferimento. È necessario riconoscere le competenze pregresse dei ragazzi, potenziare l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua e garantire servizi di mediazione linguistico-culturale e di supporto psicosociale. Queste iniziative mirano a ridurre le barriere e a promuovere percorsi educativi che rispondano alle esigenze individuali e sociali dei minori stranieri non accompagnati.

Fonte: Vita. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-28T08:30:00.000Z.

Illustrazione editoriale simbolica sulle istituzioni e sulle politiche europee, generata con IA. Non è una fotografia e non documenta un evento reale.