La Corte dei conti europea ha denunciato che le obbligazioni verdi emesse per finanziare la ripresa post-pandemica dell’UE non sempre corrispondono alle attività sostenibili. I revisori di Lussemburgo hanno analizzato le spese verdi in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, e hanno segnalato discrepanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. La Corte ha messo in luce i limiti del meccanismo NextGenerationEU e la gestione della Commissione europea, sottolineando la mancanza di controlli sistematici a livello UE sui progetti finanziati con tali obbligazioni verdi. La relazione ha evidenziato che la spesa verde dichiarata da sette Paesi membri è sovrastimata in misura rilevante.

Mancanza di tracciabilità in spese verdi

I sette Stati membri analizzati, tra cui Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, rappresentavano l’88 per cento della spesa verde ammissibile dichiarata da tutti i Paesi dell’UE. Alla fine del 2025, la Commissione europea aveva emesso obbligazioni verdi NGEU per 78,5 miliardi di euro, contribuendo al ruolo dell’euro nel mercato della finanza sostenibile. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che la spesa dichiarata come verde non sempre è tracciabile e non sempre corrisponde a investimenti verdi reali. La relazione ha indicato una differenza tra spesa dichiarata e spesa effettivamente sostenuta, equivalente a 5,4 miliardi di euro, ossia al 9,8 per cento della spesa verde totale comunicata.

La Corte dei conti ha segnalato che i controlli effettuati dall’UE non sono sempre sufficienti, e che la Commissione europea ha fatto pieno affidamento sulle autocertificazioni dei governi. Questo approccio ha reso la spesa verde suscettibile di sovrastimazione, con conseguenze per la trasparenza del sistema. La Corte ha chiesto alla Commissione di rivedere le proprie procedure per ridurre il rischio di emissione di obbligazioni verdi in eccesso e di riferire sui costi e benefici dell’emissione. La Commissione ha accolto con favore le osservazioni della Corte, riconoscendo il rispetto dei principi per le obbligazioni verdi dell’ICMA.

Commissione UE risponde con riconoscimento

La Commissione ha affermato che si è impegnata a seguire i principi per le obbligazioni verdi dell’ICMA, considerati il miglior standard di mercato per la trasparenza e l’informativa. La Corte dei conti ha confermato che tali principi sono stati rispettati, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare la gestione dei rischi e la trasparenza sull’utilizzo dei proventi. La Commissione ha promesso di fornire un’informativa chiara agli investitori e alle altre parti interessate sull’impatto climatico delle spese finanziate tramite obbligazioni verdi. Questo impegno è parte del quadro di riferimento per le obbligazioni verdi NGEU adottato nel 2021.

La Corte dei conti ha chiesto alla Commissione di rivedere le procedure per ridurre il rischio di emissione di obbligazioni verdi in eccesso e di riferire sui costi e benefici. La Commissione ha accolto le raccomandazioni e ha affermato il proprio impegno a mantenere un solido quadro di gestione dei rischi. La Commissione ha sottolineato l’importanza della trasparenza sull’utilizzo dei proventi e sull’impatto climatico delle spese finanziate tramite tali obbligazioni. Questo impegno è parte del quadro di riferimento per le obbligazioni verdi NGEU, che mira a garantire un uso responsabile dei fondi per la ripresa sostenibile dell’UE.

Fonte: Eunews. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-25T17:20:32.000Z.

Illustrazione editoriale simbolica sulle istituzioni e sulle politiche europee, generata con IA. Non è una fotografia e non documenta un evento reale.