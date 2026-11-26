La Commissione europea ha prorogato di altri sei mesi il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente, fino al 30 giugno 2027. La decisione permette agli Stati membri di proseguire con interventi di sostegno mirati a favore dei settori più esposti alle conseguenze dell’emergenza energetica. La proroga è stata annunciata il 25 novembre e segue una consultazione con i Paesi membri, che hanno espresso ampio sostegno alla misura. La decisione è volta a mitigare le pressioni economiche su imprese vulnerabili in settori come agricoltura, pesca e industria ad alta intensità energetica.

Proroga di aiuti per imprese in difficoltà

La persistente volatilità dei prezzi di carburanti, fertilizzanti ed elettricità continua a esercitare pressioni sulle imprese più vulnerabili, in particolare in settori come agricoltura, pesca e industria. La proroga introduce una nuova possibilità di aiuto fino a 50mila euro per beneficiario nel periodo tra gennaio e giugno 2027. Le imprese che hanno già ricevuto supporto nel 2026 potranno accedere a ulteriori aiuti nel 2027. La misura permette ai membri di compensare fino al 70% dei costi aggiuntivi per carburanti e fertilizzanti, con una procedura semplificata basata su indicatori come dimensione e tipo di attività.

La procedura semplificata permette di determinare gli aiuti sulla base di indicatori senza richiedere documentazione dettagliata dei consumi. Per le industrie ad alta intensità energetica, l’aiuto sui costi dell’elettricità ammissibili può aumentare dal 50 al 70%, fino a coprire il 50% dei consumi complessivi. La Commissione continuerà a monitorare la situazione e valuterà una nuova proroga nella primavera del 2027, in base all’evoluzione della crisi. La misura è parte del quadro METSAF, approvato il 29 aprile 2026, che ha visto l’approvazione di 36 misure da 14 Stati membri per un totale di oltre 3,7 miliardi di euro.

Dettagli sulle misure e sulle condizioni

La Commissione ha approvato 36 misure e 11 modifiche a regimi esistenti, con un bilancio complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro. La vicepresidente Teresa Ribera ha sottolineato che il sostegno temporaneo aiuta a fronteggiare la crisi attuale, ma che la transizione verso un’economia pulita e meno dipendente dalle importazioni di combustibili fossili è necessaria per proteggere le imprese dalle future crisi energetiche. La proroga riflette l’impegno dell’UE a sostenere le aziende in difficoltà e a garantire la stabilità economica durante la transizione energetica. La misura è parte di un quadro più ampio di supporto per le imprese colpite da crisi esterne.

La proroga degli aiuti pubblici alle imprese europee colpite dalla crisi energetica è una misura temporanea volta a mitigare gli effetti economici delle pressioni sui settori vulnerabili. La Commissione ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata per affrontare le conseguenze della crisi, ma ha anche ribadito la necessità di una transizione verso un’economia sostenibile e meno dipendente da fonti energetiche volatili. La misura rappresenta un ulteriore passo per garantire la stabilità delle imprese e la continuità del loro operato durante le emergenze energetiche future. La proroga è parte di un piano più ampio per sostenere le aziende in difficoltà e promuovere la resilienza economica.

Fonte: Eunews. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-25T15:11:35.000Z.