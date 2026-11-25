Il Tavolo Asilo e Immigrazione ha presentato a Roma dieci proposte rivolte alle forze politiche in vista delle prossime elezioni. La coalizione, impegnata nella tutela dei rifugiati e delle persone migranti, ha illustrato il documento allo Spazio Sette, libreria Ubik. Il comunicato pubblicato da ASGI il 24 novembre 2026 descrive la presentazione e il confronto con i rappresentanti politici. Le richieste riguardano l’ingresso e il soggiorno in Italia, il diritto d’asilo, l’accoglienza e la partecipazione alla vita del Paese.

Ingressi, protezione e cittadinanza

Una prima area di intervento comprende la revisione dei canali di ingresso per lavorare o studiare, nuove regole per gli ingressi protetti e una maggiore stabilità dei titoli di soggiorno. Il Tavolo chiede inoltre di ripensare le procedure per l’asilo e l’organizzazione dell’accoglienza destinata a chi presenta domanda di protezione. Nel documento trova spazio anche una riforma della cittadinanza. La coalizione presenta queste richieste come una piattaforma di cambiamenti da discutere con le forze politiche.

Il Tavolo domanda di interrompere la delega del controllo delle frontiere a Paesi terzi che non rispettano i diritti umani e ribadisce l’obbligo di soccorrere le persone in pericolo in mare. Tra le richieste figurano una diversa disciplina delle espulsioni e il superamento della detenzione amministrativa, sulla quale la coalizione esprime un giudizio fortemente critico. Sono proposti anche un piano nazionale per l’inclusione e un’autorità indipendente incaricata di monitorare discriminazioni e razzismo. Questi strumenti vengono indicati dal Tavolo come parte di una diversa impostazione delle politiche migratorie.

Il confronto con le forze politiche

Nel presentare il documento, la coalizione contesta la rappresentazione dell’immigrazione soltanto come pericolo per la sicurezza o come costo per le finanze pubbliche. Il Tavolo sostiene che tale lettura non affronti i principali problemi dell’asilo e dell’immigrazione e propone un’impostazione centrata sulle persone e sui diritti. Il comunicato richiama anche la dimensione europea del dibattito sull’immigrazione. Anche la richiesta di un coordinamento tra ministeri rientra in questa posizione: il documento indica un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, per evitare che la materia resti affidata esclusivamente al Ministero dell’Interno e alla prospettiva dell’ordine pubblico.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Filippo Miraglia di ARCI, coordinatore del Tavolo, Chiara Trevisani per Oxfam ed Ero Straniero e Gianfranco Schiavone di ASGI. L’invito al confronto era rivolto sia alla maggioranza sia all’opposizione. Il comunicato elenca tra i presenti Elly Schlein, Laura Boldrini, Rachele Scarpa, Matteo Orfini e Ouidad Bakkali per il PD; Nicola Fratoianni per AVS; Riccardo Magi per +Europa; Maria Elena Boschi per Italia Viva e Alfonso Colucci per il M5S.

Fonte: ASGI. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-24T15:45:00.000Z.

Illustrazione editoriale simbolica sulle istituzioni e sulle politiche europee, generata con IA. Non è una fotografia e non documenta un evento reale.