La Commissione europea ha presentato il Quantum Act, un piano per trasformare la ricerca quantistica in industria. L’iniziativa mira a rafforzare la sovranità tecnologica dell’Unione e a sfruttare l’eccellenza scientifica europea nel settore. La proposta prevede nuovi strumenti di governance, infrastrutture condivise e investimenti fino a 60 miliardi di euro per costruire un ecosistema competitivo. Questo piano è parte della strategia quantistica europea, adottata nel luglio 2025, e mira a ridurre il divario con i principali attori globali nel settore quantistico. La Commissione ha anche annunciato l’obiettivo di rendere l’UE la valle quantistica del mondo entro il 2030.

Strumenti e investimenti per promuovere l’industria quantistica

Il Quantum Act è stato presentato per ridefinire l’accesso ai progetti strategici e agli appalti nel settore delle tecnologie quantistiche. L’obiettivo è trasformare la ricerca quantistica in capacità industriale su larga scala, rafforzare la sicurezza e le catene di approvvigionamento e adottare la legge quantistica. L’iniziativa include la creazione di hub specializzati in quantum per supportare le piccole e medie imprese durante l’implementazione di prodotti quantistici. Il Framework stabilisce che ogni stato membro fornisca informazioni su competenze, abilità e opportunità di finanziamento per supportare lo sviluppo del settore.

La base del Quantum Act risiede nella preoccupazione che l’Europa, pur disponendo di eccellenze scientifiche, non riesca a trasformare tale vantaggio in una presenza industriale e commerciale comparabile a quella dei principali attori globali. La relazione sulla valutazione d’impatto indica un fabbisogno di finanziamenti per il settore di circa 50-60 miliardi di euro, principalmente in capitale di rischio. Questo include fino a 4 miliardi di euro per 20-40 start-up e 20-25 miliardi di euro per imprese in fase di crescita. Il piano prevede anche la creazione del Sovereign Tech Equity Fund (Stef), destinato al sostegno finanziario di tecnologie essenziali per la sovranità tecnologica.

Sfide e rischi per l’Europa nel settore quantistico

Il Quantum Act ha come priorità il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e la creazione di un ecosistema competitivo. L’obiettivo è ridurre il divario con i principali attori globali e preparare l’Europa ai rischi informatici legati al calcolo quantistico. L’ambizioso progetto ha gettato le basi per il Sovereign Tech Equity Fund (Stef), che supporterà tecnologie essenziali per la sovranità tecnologica. Henna Virkkunen, il vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, ha dichiarato che le tecnologie quantistiche daranno forma al futuro dell’industria e dell’innovazione, e che l’Europa deve accelerare per non rimanere in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina.

Il Quantum Act rappresenta un passo decisivo per trasformare il potenziale scientifico europeo in una capacità industriale concreta. La sfida non riguarda solo lo sviluppo di nuove tecnologie, ma la costruzione di un ecosistema capace di trattenere competenze, attrarre capitali e garantire filiere resilienti. Se gli strumenti previsti non riusciranno a tradursi in investimenti e progetti industriali concreti, l’Europa rischia di arrivare in ritardo in una competizione che vede già Stati Uniti e Cina rafforzare le proprie posizioni. L’obiettivo è evitare che l’eccellenza scientifica europea si traduca in dipendenza industriale e tecnologica da attori esterni. Il Quantum Act mira a colmare un divario che rischia di diventare sempre più difficile da recuperare.

Fonte: Formiche. Data dichiarata dalla fonte: 2026-11-25T16:53:12.000Z.