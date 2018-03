Grazie a tutti per questi splendidi anni!

Cari amici,

come avrete notato, Europinione è oramai immobile, salvo qualche saltuario articolo, da circa un anno.

Purtroppo la mancanza di tempo, a causa degli impegni lavorativi di noi tutti, combinata alle difficoltà di continuare a portare avanti un progetto, una passione, che richiede lo sforzo gratuito di diverse persone, ci aveva obbligato a mettere nel congelatore un progetto che, nato nel 2012, ci ha comunque dato enormi soddisfazioni.

Abbiamo ospitato oltre 40 redattori, che ringrazio di cuore, e più di 3000 articoli. Tutti ragazzi mossi unicamente dalla passione per la politica, l’economia, la società e la voglia di dire la propria. Non sproloquiando, come sempre più spesso avviene, soprattutto sul web, ma cercando di basarsi sempre su dati e fatti oggettivi.

Siamo stati citati da testate ben più importanti di noi, addirittura abbiamo scoperto che alcuni articoli sono stati utilizzati in sentenze di tribunali, in lezioni universitarie e in elaborati di laurea.Sono stati anni stupendi, e ciò che abbiamo raggiunto ci ha ripagato totalmente del grande sforzo e sacrificio che è stato mantenere vivo Europinione così a lungo.

Il sito, ovviamente, non muore. Resterà online (e magari continuerà, di tanto in tanto, a uscire qualche notizia), così come tutti gli articoli pubblicati in questi anni: sarebbe una grave mancanza di rispetto verso tutti i nostri redattori pensare di fare altrimenti.

Un ringraziamento speciale a Luca Andrea Palmieri, con il quale ho condiviso l’onore, e l’onere, di gestire e coordinare piattaforma e redazione, dalla nascita sino ad oggi.

Un ultimo, enorme, ringraziamento a voi tutti, per averci seguito e sostenuto!

Ad maiora!

Andrea Viscardi